Никитин о 4:2: «Локомотив» рано уверился в победе, дал «Сочи» шансы. Главная мотивация – сохранять уровень и к плей-офф подойти с гармонией в голове и сердце»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Сочи».
Ярославский клуб одержал победу со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Два с половиной периода мы играли хорошо, но рано уверились в победе, поэтому дали шансы «Сочи». Самая главная мотивация – каждому сохранять свой уровень.
И к основным играм подойти с гармонией в голове и сердце. Я не думаю, что Юбилеи Красковского и Киселевича – это дополнительная мотивация. Парни заслужили своей игрой на таком уровне. Мои поздравления», – сказал Никитин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
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