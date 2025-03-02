Никитин о 4:2: «Локомотив» рано уверился в победе, дал «Сочи» шансы. Главная мотивация – сохранять уровень и к плей-офф подойти с гармонией в голове и сердце»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Сочи».

Ярославский клуб одержал победу со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Два с половиной периода мы играли хорошо, но рано уверились в победе, поэтому дали шансы «Сочи ». Самая главная мотивация – каждому сохранять свой уровень.

И к основным играм подойти с гармонией в голове и сердце. Я не думаю, что Юбилеи Красковского и Киселевича – это дополнительная мотивация. Парни заслужили своей игрой на таком уровне. Мои поздравления», – сказал Никитин .