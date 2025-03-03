Торопченко набрал очки впервые за 7 матчей – передача и 9 бросков против «Далласа». У форварда «Сент-Луиса» 1+9 в 60 играх

Алексей Торопченко прервал серию без очков из 6 матчей.

Форвард «Сент-Луиса » сделал голевую передачу в игре с «Далласом» (3:6), набрав 10-й (1+9) балл в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 60 матчей.

При этом безголевая серия россиянина продлилась до 49 игр.

Сегодня за 11:33 (0:05 – в большинстве, 1:06 – в меньшинстве) у Торопченко 9 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».