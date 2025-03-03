Торопченко набрал очки впервые за 7 матчей – передача и 9 бросков против «Далласа». У форварда «Сент-Луиса» 1+9 в 60 играх
Алексей Торопченко прервал серию без очков из 6 матчей.
Форвард «Сент-Луиса» сделал голевую передачу в игре с «Далласом» (3:6), набрав 10-й (1+9) балл в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 60 матчей.
При этом безголевая серия россиянина продлилась до 49 игр.
Сегодня за 11:33 (0:05 – в большинстве, 1:06 – в меньшинстве) у Торопченко 9 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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