Торопченко сделал передачу в матче с «Баффало». У него 1+5 в 36 играх, безголевая серия – 25 встреч
Алексей Торопченко сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (2:4).
Форвард «Сент-Луиса» набрал 6-е (1+5) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 36 игр. При этом его безголевая серия продлилась до 25 матчей.
В игре с «Сэйбрс» за 9:47 (1:10 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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