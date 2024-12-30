Торопченко сделал передачу в матче с «Баффало». У него 1+5 в 36 играх, безголевая серия – 25 встреч

Алексей Торопченко сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (2:4).

Форвард «Сент-Луиса » набрал 6-е (1+5) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 36 игр. При этом его безголевая серия продлилась до 25 матчей.

В игре с «Сэйбрс» за 9:47 (1:10 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».