Торопченко набрал очки впервые за 14 матчей – передача против «Рейнджерс». У него 1+4 в 30 играх

Алексей Торопченко прервал 13-матчевую серию без очков в чемпионате НХЛ.

Форвард «Сент-Луиса » сделал голевую передачу в игре с «Рейнджерс» (3:2).

Всего в 30 матчах сезона на счету россиянина 5 (1+4) баллов.

Сегодня за 14:04 у Торопченко 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «0».