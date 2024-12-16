Торопченко набрал очки впервые за 14 матчей – передача против «Рейнджерс». У него 1+4 в 30 играх
Алексей Торопченко прервал 13-матчевую серию без очков в чемпионате НХЛ.
Форвард «Сент-Луиса» сделал голевую передачу в игре с «Рейнджерс» (3:2).
Всего в 30 матчах сезона на счету россиянина 5 (1+4) баллов.
Сегодня за 14:04 у Торопченко 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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