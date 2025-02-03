Торопченко продлил серию игр без голов до 40, набрав 0+1 против «Юты». У него 1+7 в 51 матче за «Сент-Луис» в сезоне при 117 хитах
Алексей Торопченко набрал с 0+1 с «Ютой», продлив безголевую серию до 40 игр.
Форвард «Сент-Луиса» выступил одним из ассистентов при шайбе Александра Тексье в матче против клуба из Солт-Лейк-Сити (2:1).
В 51 матче в сезоне у 25-летнего россиянина 8 (1+7) баллов при 49 бросках в створ, полезности «минус 1» и среднем игровом времени 12:24.
В его активе также 117 силовых приемов (5-е место в команде) и 36 блоков (7-е). Текущая безголевая серия – 40 игр.
Сегодня Торопченко (11:19, 3:05 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом. Также допустил 1 потерю.
Отметим, что в прошлом сезоне Алексей установил личный рекорд по голам за одну регулярку (14 в 82 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем