Торопченко продлил серию игр без голов до 40, набрав 0+1 против «Юты». У него 1+7 в 51 матче за «Сент-Луис» в сезоне при 117 хитах

Алексей Торопченко набрал с 0+1 с «Ютой», продлив безголевую серию до 40 игр.

Форвард «Сент-Луиса » выступил одним из ассистентов при шайбе Александра Тексье в матче против клуба из Солт-Лейк-Сити (2:1).

В 51 матче в сезоне у 25-летнего россиянина 8 (1+7) баллов при 49 бросках в створ, полезности «минус 1» и среднем игровом времени 12:24.

В его активе также 117 силовых приемов (5-е место в команде) и 36 блоков (7-е). Текущая безголевая серия – 40 игр.

Сегодня Торопченко (11:19, 3:05 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом. Также допустил 1 потерю.

Отметим, что в прошлом сезоне Алексей установил личный рекорд по голам за одну регулярку (14 в 82 играх).