Квартальнов о 2:1 со СКА: «У «Динамо» Минск были сборы – я с удовольствием не имел бы эти 2 недели, а шел в обычном расписании. Когда команда не играет – это очень сложно»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги игры со СКА.

Клуб из Беларуси одержал победу со счетом 2:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Парни – красавцы. Выиграли. В таких матчах важно, чтобы большинство и меньшинство сработали. Вася Демченко дал шанс.

– Получилось дважды забросить в большинстве. Такое ощущение, что СКА впервые в Минске играл вторым номером. Как удалось это сделать? Сразу были готовы давить?

– Хорошо начали. Раньше мы получили удаления. Сейчас наоборот. Здорово, что реализовали. Когда делаешь это, то чувствуешь по-другому. Второй и третий периоды были непростыми. Ребята старались выполнять то, что планировали. Хотя были проблемы.

– Завтра матч с «Куньлунем». «Динамо» уже играло два матча подряд. Тогда обыграли «Локомотив», потом уступили «Витязю». Что-то поменяете?

– Что можно сделать за 24 часа? Даже меньше, чем 24 часа.

– Восстановление.

– Это происходит регулярно. Попробуем ротировать состав. Но тут не разбежишься. Может, кому-то дадим отдохнуть.

– Кто-то будет вызван из фарм-клуба?

– Нет.

– Победная серия продолжается. Но в последних двух матчах одинаковая картина по периодам – 2:0, 0:1, 0:1. Не тревожит?

– Команда выигрывает. Команде не просто. Сложное расписание. Мы делаем свои вещи. Надо упростить игру в концовках периодов. Есть вещи, которые требуем от ребят. Иногда получается, иногда нет.

У нас осталось больше всего игр. Это плюс, это и минус. Коллега говорит, что мы готовились, у нас были сборы две недели. Я бы с удовольствием не имел бы эти две недели. Это не надо было.

Нам непросто было. И завтра не будет просто. Я бы шел в обычном расписании, которое было. Когда все команды отдыхают – это нормально. Когда одна команда не играет – это очень сложно, – сказал Квартальнов .

Ротенберг про 1:2 от «Динамо» Минск: «Они свежее, потому что в Беларуси была пауза из-за президентских выборов. Если бы СКА дали 2 недели подготовиться к плей-офф – мы бы согласились»