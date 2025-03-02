Ротенберг о поражении СКА: «Динамо» Минск – лучшая команда в КХЛ сейчас, усиленная канадцами сборная Беларуси. Мы выиграли 2-й период, у ребят есть самолюбие, они готовы взять реванш в следующей игре»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с минским «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражения со счетом 1:2 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Соперник сейчас – лучшая команда в лиге. На фоне Минска увидели, как мы готовы по скоростям, по самоотдаче. Игра была уровня плей-офф, все бились.

Мы выиграли второй период, добавляли по ходу игры, в третьем периоде соперник здорово сыграл в обороне, плотно, и нам не удалось развить успех. Нужно улучшить детали.

«Динамо » – сильная команда с сильными канадцами, усиленная сборная Беларуси. Думаю, они еще не раз обыграют другие команды КХЛ.

Но у нас в серии 1-2, Минск ведет, у нас еще есть возможность сравнять счет в следующей игре. Уверен, у наших ребят есть профессиональное самолюбие и они готовы взять реванш в следующей игре с Минском.

– В последних матчах мало пропускаете, но больше двух не забрасываете. Как будете решать эту проблему?

– Если посмотрите моменты, которые мы создали в третьем периоде… Нужно отметить игру Демченко и игру Минска в обороне, они ловили все на себя. Будем тренировать.

Уже внедрили новые упражнения, за счет непредсказуемых действий в атаке будем больше забивать. Но самое главное, у нас есть хорошие моменты, нужно просто их реализовать.

– В последнее время часто СКА начинает очень вяло, почему?

– Игру в первом периоде улучшили. Если взять последние 10 матчей, мы проиграли первый период только сегодня и «Спартаку». В остальных матчах либо выиграли, либо ровный счет, – сказал Ротенберг .