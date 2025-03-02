Ротенберг про 1:2 от «Динамо» Минск: «Они свежее, потому что в Беларуси была пауза из-за президентских выборов. Если бы СКА дали 2 недели подготовиться к плей-офф – мы бы согласились»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от минского «Динамо» (1:2).

– Бытует такое мнение, что сейчас топовые команды, которые ставят большие задачи в плей-офф, они немного сбавляют темп.

– Заманивают?

– Ну, скажем так. Можно ли тоже самое сказать про СКА? Вы можете впервые за долгое время начать плей-офф не на домашней площадке, занять место ниже четвертого. Вас это пугает?

– Еще 14 очков, которые мы можем забрать за семь игр. Давайте шаг за шагом смотреть. По содержанию улучшили, в обороне улучшили, тактически улучшили, самоотверженно играем. Есть детали, как можно удаляться два раза в начале игры, играть в меньшинстве.

В прошлом матче мы пять минут играли в меньшинстве, еще когда счет был 0:0. Плешков почему сегодня не играл – в него въехал Комтуа , там была борьба на «пятаке». Такая же ситуация была сегодня, судьи, кстати, могу сказать честно, отработали здорово.

Вообще никаких вопросов нет. Когда бьют вратарей – у нас в лиге очень много травм у голкиперов. Вспомните, как Зак Фукале травмировался в плей-офф. Это серьезные истории. Что сегодня дали удаление – тогда нападающие в нашей лиге не будут травмировать вратарей.

Потому что сейчас у нас Плешков … но он выйдет скоро, надеюсь, дома сыграет. С «Магниткой», скорее всего. Но очень важно защитить наших вратарей. Судьи – молодцы, что посмотрели этот момент. Правильно сделали.

Главное, чтобы мы подвели команду перед плей-офф к общему знаменателю. Арсений Грицюк скоро возвращается, Захар Бардаков – наши лидеры, которые в команде уже не первый год. Знают все требования, тактические.

Честно могу сказать, сегодняшняя игра была одной из лучших в сезоне, но соперник сегодня свежее. По определенным причинам, которые не зависят от нас.

Если бы нам дали две недели подготовиться к плей-офф – мы тоже согласились, это было бы для нас замечательно. К сожалению, жизнь диктует другие условия.

Я понимаю причины, тут были президентские выборы. Это не вопрос к «Динамо », это вопрос, что когда команда имеет такую возможность благодаря президентским выборам, это дает огромное преимущество. Они просто намного свежее всех команд.

Но мы сегодня очень достойно сыграли, сражались, на фоне более свежего соперника показали те же скорости, но не реализовали свои моменты.

Убрать удаления, реализовать свои моменты – будет другой результат. А по содержанию, мы очень довольны командой и благодарны ребятам, – сказал Ротенберг.