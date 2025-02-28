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Ротенберг про 0:1 от «Динамо»: «Против СКА все играют на уровне плей-офф весь сезон. Сегодня мы допустили только одну ошибку, если бы выполнили все требования, забили бы»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 0:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Полные трибуны, еще раз хочу поблагодарить от души каждого болельщика, который приходит в наши матчи. Каждый раз – аншлаг. И, честно скажу, это самое важное.

Самое, знаете, эмоционально вдохновляющее для каждого, кто находится здесь на арене: для игроков, для тренерского штаба, для всех нас. Поэтому еще раз огромная благодарность, низкий поклон каждому болельщику. 

Мы все увидели сегодня, что наша команда билась, каждый игрок бился, каждый хоккеист стремился победить, выиграли все единоборства, стыки, играли по заданию, в обороне победили, допустили только одну ошибку во всей игре. Здорово играли.

Мы сделали огромный шаг с точки зрения подготовки к плей-офф сегодня. Наша задача – подвести команду к плей-офф в максимально готовом состоянии и физически, и психологически.

Мы не форсируем возвращение наших травмированных игроков. Хотим каждого вывести на пик и подвести в отличном физическом состоянии.

По сути, весь сезон против СКА все играют на уровне плей-офф. С учетом того, как против нас играют, мы вынуждены играть на пределе всегда, и это для нас очень хорошо. Сегодня мы увидели, отлично сыграл наш вратарь. Никаких вопросов вообще нет.

Так он, в принципе, всегда играл. Поэтому он и за сборную России играл и побеждал. У него рекордная сухая серия в истории. Это такой вратарь, который может дать команде шанс выиграть. Он сегодня дал команде шанс выиграть.

Осталось нам только докрутить игру в атаке сегодня. Если бы мы выполнили в зоне атаки те требования, которые мы обсуждали перед игрой, мы бы сегодня забили. Где-то, наверное, перегорели именно в атаке. И не позволили себе забить голы.

Хотя стремление было. Здесь надо отметить соперника, конечно. Здорово сыграли в обороне. Вратаря соперника отметить. Моменты были.

И у Алистрова был очень хороший момент. Выход один в ноль: здорово сыграл, неординарно, креативно. Но попал в штангу, да. За эту игру можно цепляться. 

У нас следующий матч против очень сильного соперника в Минске. Это команда, которая побеждает сейчас вообще всех. У них была возможность в январе две недели подготовиться к этим матчам. Они не играли две недели, у них был такой сбор.

Сейчас они очень свежие и физически сильные, поэтому они во всех матчах обыгрывают сильнейшие команды. В Минске будет для нас следующий и очень серьезный экзамен.

Стремимся с каждой игрой и физически добавлять, и где-то нагрузки тоже мониторим, смотрим, чтобы команда подошла в хорошем физическом и эмоциональном состоянии к плей-офф. Всем огромное спасибо. Готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
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