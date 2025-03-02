Экс-глава «Авангарда» Крылов возвращается в КХЛ – он будет руководить «Куньлунем» (Алексей Шевченко)

Александр Крылов может получить руководящую должность в «Куньлуне».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .

Напомним, в мае 2023 года бывший председатель совета директоров омского клуба покинул пост, заявив , что намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах.

Сегодня Александр Крылов посетил выездной матч «Авангарда » против «Спартака ». Омский клуб одержал победу со счетом 5:1.

«Александр Крылов возвращается в КХЛ . Он будет руководить «Куньлунем ». Денег много», – написал Алексей Шевченко.