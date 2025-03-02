Экс-глава «Авангарда» Крылов возвращается в КХЛ – он будет руководить «Куньлунем» (Алексей Шевченко)
Александр Крылов может получить руководящую должность в «Куньлуне».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Напомним, в мае 2023 года бывший председатель совета директоров омского клуба покинул пост, заявив, что намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах.
Сегодня Александр Крылов посетил выездной матч «Авангарда» против «Спартака». Омский клуб одержал победу со счетом 5:1.
«Александр Крылов возвращается в КХЛ. Он будет руководить «Куньлунем». Денег много», – написал Алексей Шевченко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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