Стась о гонке Овечкина за Гретцки: «Весь хоккейный мир желает ему побить рекорд. Вдвойне приятно, что это наш, русский человек»

Андрей Стась высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

За карьеру в рамках регулярок на счету капитана «Вашингтона » 884 шайбы в 1470 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 играх.

Форвард минского «Динамо» Андрей Стась оценил игру белорусского нападающего Алексея Протаса за «Вашингтон» в текущем сезоне.

«Он один из лидеров «Вашингтона». Очень за него рад, знаю его как порядочного, доброго, очень трудолюбивого парня. За счет трудолюбия он достиг того, чего достиг. Думаю, он ни в коем случае не будет останавливаться и продолжит прогрессировать», – сказал Стась.

Кроме того, он пожелал Александру Овечкину поскорее побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки .

«Весь хоккейный мир желает Овечкину скорее побить этот рекорд, это будет выдающееся событие. Тем более вдвойне приятно, что это наш, русский человек», – сказал капитан минского «Динамо».