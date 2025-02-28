Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «У Саши будет другая цель – 900 голов в следующем сезоне, потом 1000. Планировать результат – дело неблагодарное, дай бог, чтобы все свершилось»
39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Он в хорошем физическом состоянии, сейчас еще и моральном. Я с ним общаюсь, он нацелен на то, чтобы побить рекорд. Он однозначно будет побит, у меня в этом нет никаких сомнений, но когда – как получится.
Не лучше ли сохранить интригу до следующего сезона? В спорте интриги ни к чему хорошему не приводят. Это уже проверено поколениями.
Ты думаешь, что в 19 лет, проиграв Олимпийские игры или финал Кубка Стэнли, у тебя еще точно будет такой шанс, а может так случиться, что больше его не будет. Поэтому планировать неправильно.
В следующем сезоне у него будет другая цель – 900 голов, потом 1 000. Саша и сам понимает, что все может произойти, а планировать результат в спорте – дело неблагодарное.
Дай бог, чтобы все свершилось как можно быстрее», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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