Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «У Саши будет другая цель – 900 голов в следующем сезоне, потом 1000. Планировать результат – дело неблагодарное, дай бог, чтобы все свершилось»

Вячеслав Фетисов надеется, что Александр Овечкин сможет забить 1000 голов в НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Он в хорошем физическом состоянии, сейчас еще и моральном. Я с ним общаюсь, он нацелен на то, чтобы побить рекорд. Он однозначно будет побит, у меня в этом нет никаких сомнений, но когда – как получится.

Не лучше ли сохранить интригу до следующего сезона? В спорте интриги ни к чему хорошему не приводят. Это уже проверено поколениями.

Ты думаешь, что в 19 лет, проиграв Олимпийские игры или финал Кубка Стэнли, у тебя еще точно будет такой шанс, а может так случиться, что больше его не будет. Поэтому планировать неправильно.

В следующем сезоне у него будет другая цель – 900 голов, потом 1 000. Саша и сам понимает, что все может произойти, а планировать результат в спорте – дело неблагодарное.

Дай бог, чтобы все свершилось как можно быстрее», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.