Сушко о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Это будет огромное событие для российского спорта. Это человек, который может с двух бросков забить три гола»

Сергей Сушко высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Александр Овечкин в последнее время радует голами. Побьет ли он рекорд Гретцки в этом сезоне?

– Конечно. Никто не сомневается. Вся Россия за Александра Михайловича, поэтому не сомневаемся.

– Многие говорят о том, что если Овечкин побьет рекорд и далеко зайдет в плей-офф вместе с «Вашингтоном», то можно подумать о возвращении в «Динамо». Вы как бы к этому отнеслись?

– Конечно, это будет огромное событие не только для «Динамо», но и для всего российского спорта, хоккея. Если Александр когда-то примет решение вернуться в «Динамо», то это в первую очередь зависит от него. Это должно быть его решение. Это его карьера, его игра.

Я думаю, что он счастлив в «Вашингтоне», но если так сложится, что он вернется, то мы все будем счастливы: болельщики, руководство. Ни одного человека в России не будет, который будет недоволен, если он примет такое решение.

– Если с такой игрой и физической формой Овечкин вернется в «Динамо», то он сможет помочь команде?

– Он хет-трики делает в НХЛ . Я думаю, что он любой команде, в любой лиге везде поможет. Это человек, который может с двух бросков забить три гола, – сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.