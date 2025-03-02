Плющенко о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Чествование в академии обязательно устроим. Мы на связи с Сашей, иногда звоню ему перед матчами»

Евгений Плющенко высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

За карьеру в рамках регулярок на счету капитана «Вашингтона » 884 шайбы в 1470 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 играх.

«Мы на связи с Сашей. Иногда даже звоню ему перед матчами. Чествование ему в академии [«Ангелы Плющенко»] обязательно устроим.

Мы ведь и хоккейное отделение, которым руководит олимпийский чемпион Валерий Каменский , открыли», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.