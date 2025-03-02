Плющенко о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Чествование в академии обязательно устроим. Мы на связи с Сашей, иногда звоню ему перед матчами»
Евгений Плющенко высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
За карьеру в рамках регулярок на счету капитана «Вашингтона» 884 шайбы в 1470 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 играх.
«Мы на связи с Сашей. Иногда даже звоню ему перед матчами. Чествование ему в академии [«Ангелы Плющенко»] обязательно устроим.
Мы ведь и хоккейное отделение, которым руководит олимпийский чемпион Валерий Каменский, открыли», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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