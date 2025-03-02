Епанчинцев о 3:6 от «Ак Барса»: «26:6 в пользу «Сибири» по моментам – фортунка была не на нашей стороне. Хороший, боевой матч»

Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение «Сибири» от «Ак Барса».

Новосибирцы проиграли домашний матч со счетом 3:6.

– Проиграли в микромоментах на пятаке, пропустили так два гола. По статистике, 26 на 6 по моментам в нашу пользу. Реализация не на нашей стороне сегодня была. Ошибки, в том числе в большинстве, на последнем рубеже, к сожалению, сегодня фортунка была не на нашей стороне.

А так – хороший, боевой матч. Было мало блокированных бросков: нападающие не помогли своим защитникам и вратарю. Легко доходила шайба до ворот именно в тех моментах, где пропустили.

– Как оцените эмоциональное состояние команды?

– Да нормальное, хорошее, боевое. Никто не падает духом. Сейчас очень важный выезд, готовимся.

– Красоткин не выручил. Не время ли сейчас задействовать Лозебникова?

– Он здорово сыграл в Ярославле. Есть тренер вратарей, который с ними больше общается. Понятно, что последнее слово всегда за мной. Будем разговаривать, общаться.

Нам не до экспериментов сейчас, мы по тренировочному процессу видим, кто сейчас лучший, – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .