Хет-трик Галимова помог «Ак Барсу» победить «Сибирь» – 6:3. У новосибирцев 6 поражений в 7 матчах

«Ак Барс» победил «Сибирь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Новосибирске и завершилась в пользу гостей со счетом 6:3. В составе казанцев хет-трик сделал Артем Галимов . На счету 25-летнего форварда стало 56 (33+23) очков в 61 матче сезона.

«Ак Барс » прервал серию из двух поражений и занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 78 очков за 61 игру.

«Сибирь » проиграла шестой матч из последних семи. В активе команды 61 очко после 60 игр, команда идет на восьмом месте Востока.

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома с «Автомобилистом» 5 марта, «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» 6 марта.