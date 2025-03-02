Хет-трик Галимова помог «Ак Барсу» победить «Сибирь» – 6:3. У новосибирцев 6 поражений в 7 матчах
«Ак Барс» победил «Сибирь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Новосибирске и завершилась в пользу гостей со счетом 6:3. В составе казанцев хет-трик сделал Артем Галимов. На счету 25-летнего форварда стало 56 (33+23) очков в 61 матче сезона.
«Ак Барс» прервал серию из двух поражений и занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 78 очков за 61 игру.
«Сибирь» проиграла шестой матч из последних семи. В активе команды 61 очко после 60 игр, команда идет на восьмом месте Востока.
Следующий матч «Ак Барс» проведет дома с «Автомобилистом» 5 марта, «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» 6 марта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости