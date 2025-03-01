Епанчинцев о победе над «Витязем» по буллитам: «Сибирь» верила до конца, заработала важные два очка. Радует, что при отрицательном счете был хороший настрой»
Вадим Епанчинцев оценил победу над «Витязем» (4:3 Б).
«Как и предполагали, тяжелый матч. То, что легко не будет, это однозначно. Настраивали ребят. Радует, что при отрицательном счете был хороший настрой, хорошая скамейка. Ребята верили до конца, мы заработали важные два очка.
Одна шайба в большинстве в последних шести матчах? Это один из важных элементов игры, главное, что сейчас сработало другое. Соперники тоже готовятся к матчу, просматривают. Пара моментиков все равно была хороших забить гол в большинстве», – сказал тренер «Сибири».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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