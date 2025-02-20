Епанчинцев о 2:6 от «Спартака»: «Сибирь» многое позволяла. Пришлось поговорить на повышенных тонах в перерыве»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры со «Спартаком».

«Сибирь » потерпела поражение со счетом 2:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Уважительно играли с соперником, особенно два периода. Против хорошей команды многое позволяли. Не сработало наше меньшинство.

Пришлось поговорить на повышенных тонах во втором перерыве. Более‑менее сыграли третий период, должны были весь матч так действовать.

– В чем проблема игры в защите?

– Видим причины. Пропущенные голы начинаются в чужой зоне, это потери опытных игроков. Я бы не сказал, что позиционно в обороне проигрываем. Тут вопрос не в психологии, – сказал Епанчинцев .