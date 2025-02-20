Епанчинцев о 2:6 от «Спартака»: «Сибирь» многое позволяла. Пришлось поговорить на повышенных тонах в перерыве»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры со «Спартаком».
«Сибирь» потерпела поражение со счетом 2:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Уважительно играли с соперником, особенно два периода. Против хорошей команды многое позволяли. Не сработало наше меньшинство.
Пришлось поговорить на повышенных тонах во втором перерыве. Более‑менее сыграли третий период, должны были весь матч так действовать.
– В чем проблема игры в защите?
– Видим причины. Пропущенные голы начинаются в чужой зоне, это потери опытных игроков. Я бы не сказал, что позиционно в обороне проигрываем. Тут вопрос не в психологии, – сказал Епанчинцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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