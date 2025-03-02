Бурдасов провел 800-й матч в КХЛ. «Барыс» проиграл его 0:8
Антон Бурдасов провел 800-й матч в КХЛ.
Юбилейной для 33-летнего форварда «Барыса» стала игра с «Трактором» (0:8). Бурдасов провел 13:59 на льду, отметился одним малым штрафом и показателем полезности «минус 1».
По ходу карьеры он также выступал за «Трактор», СКА, «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев». Бурдасов выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА в сезоне-2014/15.
На счету нападающего 426 (220+206) очков за 800 матчей и 17 (12+5) результативных действий в 52 играх этого Фонбет чемпионата КХЛ.
«Трактор» разгромил «Барыс» – 8:0. У Шабанова 1+4, у Кадейкина – хет-трик
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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