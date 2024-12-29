Мамбеталиев о 5 поражениях «Барыса»: «Много травмированных. Это как после межсезонья вернуться в команду»

Галым Мамбеталиев высказался о серии «Барыса» из 5 поражений.

В субботу казахстанский клуб проиграл «Торпедо» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Иван Николишин получил травму во втором периоде, и дальше мы играли в три центральных нападающих.

У нас много травмированных. Сейчас Антон Бурдасов набирает форму, Дамир Жафяров после перелома провел второй матч, Виктор Антипин почти два месяца не играл. Это как после межсезонья вернуться в команду», – сказал тренер «Барыса ».