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Мамбеталиев о 5 поражениях «Барыса»: «Много травмированных. Это как после межсезонья вернуться в команду»

Галым Мамбеталиев высказался о серии «Барыса» из 5 поражений.

В субботу казахстанский клуб проиграл «Торпедо» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Иван Николишин получил травму во втором периоде, и дальше мы играли в три центральных нападающих. 

У нас много травмированных. Сейчас Антон Бурдасов набирает форму, Дамир Жафяров после перелома провел второй матч, Виктор Антипин почти два месяца не играл. Это как после межсезонья вернуться в команду», – сказал тренер «Барыса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoБарыс
logoГалым Мамбеталиев
logoВиктор Антипин
logoКХЛ
logoАнтон Бурдасов
травмы
logoДамир Жафяров
logoИван Николишин
logoSports – Казахстан
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