Мамбеталиев о 5 поражениях «Барыса»: «Много травмированных. Это как после межсезонья вернуться в команду»
Галым Мамбеталиев высказался о серии «Барыса» из 5 поражений.
В субботу казахстанский клуб проиграл «Торпедо» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Иван Николишин получил травму во втором периоде, и дальше мы играли в три центральных нападающих.
У нас много травмированных. Сейчас Антон Бурдасов набирает форму, Дамир Жафяров после перелома провел второй матч, Виктор Антипин почти два месяца не играл. Это как после межсезонья вернуться в команду», – сказал тренер «Барыса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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