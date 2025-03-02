Бурмистров о возвращении Малкина в Россию: «Его семья и дети привыкли к жизни в США, думаю. Хотелось бы, чтобы звезды, как он и Овечкин, приезжали доигрывать в КХЛ»

Александр Бурмистров высказался о нежелании Евгения Малкина доигрывать в России.

Ранее 38-летний форвард «Питтсбурга» заявил , что не планирует играть в КХЛ после истечения срока его контракта в НХЛ в 2026 году.

«В вопросе возвращения в КХЛ из НХЛ у каждого свое мнение. Думаю, что у Малкина семья и дети привыкли к жизни в США.

Может быть, неправильно написали и передали его слова, что наша общественность достаточно остро отреагировала на такое заявление Малкина. Но мне бы лично хотелось, чтобы такие звезды, как Малкин и Овечкин , приезжали доигрывать в Россию.

Это большие люди в хоккее, настоящие звезды и мастера. Нужно, чтобы молодое поколение тоже на них смотрело», – сказал форвард московского «Динамо » Александр Бурмистров .

Малкин о словах про «Металлург»: «Не понимаю, почему люди возбудились и начали это обсуждать. Меня не так поняли, возможно»