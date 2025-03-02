Бурмистров о возвращении Малкина в Россию: «Его семья и дети привыкли к жизни в США, думаю. Хотелось бы, чтобы звезды, как он и Овечкин, приезжали доигрывать в КХЛ»
Ранее 38-летний форвард «Питтсбурга» заявил, что не планирует играть в КХЛ после истечения срока его контракта в НХЛ в 2026 году.
«В вопросе возвращения в КХЛ из НХЛ у каждого свое мнение. Думаю, что у Малкина семья и дети привыкли к жизни в США.
Может быть, неправильно написали и передали его слова, что наша общественность достаточно остро отреагировала на такое заявление Малкина. Но мне бы лично хотелось, чтобы такие звезды, как Малкин и Овечкин, приезжали доигрывать в Россию.
Это большие люди в хоккее, настоящие звезды и мастера. Нужно, чтобы молодое поколение тоже на них смотрело», – сказал форвард московского «Динамо» Александр Бурмистров.
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