Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»

Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.

Малкин является воспитанником «Металлурга ». Ранее он играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом » рассчитан до конца сезона-2025/26. Россиянин пропустил последние 6 матчей команды из-за травмы колена.

Он сообщил, что не завершит карьеру после этого сезона.

«Я не завершаю карьеру. Я знаю, что некоторые люди говорят – мол, я вернусь в Россию и буду играть за свою родную команду. Но я никогда так не говорю, понимаете?

Я завершу карьеру с «Питтсбургом». «Пингвинс» – моя команда. Я люблю эту команду. Когда я завершу карьеру, я сделаю это здесь. Это моя единственная команда.

После «Питтсбурга» я не буду играть в России. Может быть, проведу одну игру за команду из моего родного города в России. Только одну, чтобы попрощаться», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин .