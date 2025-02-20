Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»
Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Россиянин пропустил последние 6 матчей команды из-за травмы колена.
Он сообщил, что не завершит карьеру после этого сезона.
«Я не завершаю карьеру. Я знаю, что некоторые люди говорят – мол, я вернусь в Россию и буду играть за свою родную команду. Но я никогда так не говорю, понимаете?
Я завершу карьеру с «Питтсбургом». «Пингвинс» – моя команда. Я люблю эту команду. Когда я завершу карьеру, я сделаю это здесь. Это моя единственная команда.
После «Питтсбурга» я не буду играть в России. Может быть, проведу одну игру за команду из моего родного города в России. Только одну, чтобы попрощаться», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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