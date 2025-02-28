Малкин вышел на 33-е место по очкам в истории НХЛ. До находящегося на 30-й позиции Сундина – 12 баллов

Евгений Малкин вышел на 33-е место по очкам в истории НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга » набрал 4 (2+2) балла за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 ОТ).

Таким образом, российский хоккеист записал на свой счет 1337 (510+827) очков в 1196 матчах в лиге и расположился на 33-й позиции в списке бомбардиров в истории НХЛ. Евгений Малкин опередил Майка Гартнера (1335).

32-е место занимает Дени Савар (1138), 31-е – Дэйв Андрейчук (1138), 30-е – Матс Сундин (1349).

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