Малкин вышел на 33-е место по очкам в истории НХЛ. До находящегося на 30-й позиции Сундина – 12 баллов
Евгений Малкин вышел на 33-е место по очкам в истории НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» набрал 4 (2+2) балла за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 ОТ).
Таким образом, российский хоккеист записал на свой счет 1337 (510+827) очков в 1196 матчах в лиге и расположился на 33-й позиции в списке бомбардиров в истории НХЛ. Евгений Малкин опередил Майка Гартнера (1335).
32-е место занимает Дени Савар (1138), 31-е – Дэйв Андрейчук (1138), 30-е – Матс Сундин (1349).
Огненный камбэк «Питтсбурга» в дерби! Малкин выбил 2+2 и обыграл Мичкова, у которого тоже дубль
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Quant Hockey
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