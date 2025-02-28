Малкин о Турнире четырех наций: «Очень качественный хоккей, было интересно. Мне хотелось бы сыграть за сборную России»

Евгений Малкин поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.

В турнире, организованном НХЛ, приняли участие сборные Канады , США, Швеции и Финляндии. Россия не была приглашена на соревнования. В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).

– Евгений, как вы провели паузу в чемпионате НХЛ? Смотрели Турнир четырех наций?

– Смотрел, было очень интересно.

– За кого болели?

– Ни за кого. Просто наслаждался игрой. Очень качественный хоккей показали все команды. И в принципе было ожидаемо, что в финал выйдут Канада и Америка. Две очень достойные сборные.

Ну, шведы были рядом, но проиграли канадцам в овертайме. Скоротечный турнир, любая сборная могла выйти в финал. И решающий матч получился очень интересным.

– Вы сами где находились?

– Полетел на отдых в Майами. Провел время с семьей, с друзьями. Пару раз сходили на ужин с Овечкиным . Ничего такого – потренировался, ходил в зал. Но не катался.

Если снова о Турнире четырех наций, то мне хотелось бы сыграть за сборную России. Но эта пауза мне помогла. Немного болело колено. Но я вовремя восстановился, – сказал форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин.