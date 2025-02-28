Малкин о Турнире четырех наций: «Очень качественный хоккей, было интересно. Мне хотелось бы сыграть за сборную России»
В турнире, организованном НХЛ, приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Россия не была приглашена на соревнования. В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).
– Евгений, как вы провели паузу в чемпионате НХЛ? Смотрели Турнир четырех наций?
– Смотрел, было очень интересно.
– За кого болели?
– Ни за кого. Просто наслаждался игрой. Очень качественный хоккей показали все команды. И в принципе было ожидаемо, что в финал выйдут Канада и Америка. Две очень достойные сборные.
Ну, шведы были рядом, но проиграли канадцам в овертайме. Скоротечный турнир, любая сборная могла выйти в финал. И решающий матч получился очень интересным.
– Вы сами где находились?
– Полетел на отдых в Майами. Провел время с семьей, с друзьями. Пару раз сходили на ужин с Овечкиным. Ничего такого – потренировался, ходил в зал. Но не катался.
Если снова о Турнире четырех наций, то мне хотелось бы сыграть за сборную России. Но эта пауза мне помогла. Немного болело колено. Но я вовремя восстановился, – сказал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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