«Миннесота» отправила Хуснутдинова в АХЛ. У 22-летнего форварда 2+5 за 57 матчей в сезоне

«Миннесота» отправила Марата Хуснутдинова в АХЛ.

Ранее «Уайлд » получили в результате обмена форварда Густава Нюквиста.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний Хуснутдинов провел 57 матчей и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 11:14.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Он станет ограниченно свободным агентом в межсезонье.