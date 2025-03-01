«Миннесота» выменяла Нюквиста у «Нэшвилла» на драфт-пик. «Предаторс» удержат 50% зарплаты игрока в своей платежке

Густав Нюквист перешел в «Миннесоту».

«Уайлд» выменяли нападающего у «Нэшвилла » на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.

Срок соглашения Густава Нюквиста с кэпхитом 3,185 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Предаторс» удержат 50 процентов зарплаты игрока в своей платежной ведомости.

В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 57 матчей и набрал 21 (9+12) очко.