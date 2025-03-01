«Миннесота» выменяла Нюквиста у «Нэшвилла» на драфт-пик. «Предаторс» удержат 50% зарплаты игрока в своей платежке
Густав Нюквист перешел в «Миннесоту».
«Уайлд» выменяли нападающего у «Нэшвилла» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.
Срок соглашения Густава Нюквиста с кэпхитом 3,185 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
«Предаторс» удержат 50 процентов зарплаты игрока в своей платежной ведомости.
В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 57 матчей и набрал 21 (9+12) очко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Миннесоты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости