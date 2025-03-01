Нюквист не сыграет с «Айлендерс» из-за возможного обмена. «Миннесота» – один из претендентов на форварда «Нэшвилла» (Эллиотт Фридман)
Густав Нюквист пропустит матч «Нэшвилла» из-за возможного обмена.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.
Сегодня, 1 марта, «Нэшвилл» сыграет с «Айлендерс».
«Слышал, что Густав Нюквист не сыграет сегодня за «Нэшвилл» на Лонг-Айленде. Защита здоровья на случай обмена.
«Миннесота» – один из самых агрессивных претендентов, но были и другие. Посмотрим, как будут развиваться события», – написал Фридман.
Срок соглашения Густава Нюквиста с кэпхитом 3,185 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 57 матчей и набрал 21 (9+12) очко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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