Задоров сделал пас на победный гол «Питтсбургу» в меньшинстве. У защитника «Бостона» 3+12 в 61 игре

Никита Задоров сделал пас на победный гол в матче с «Питтсбургом» (3:2).

На 60-й минуте защитник «Бостона » ассистировал в меньшинстве Чарли Койлу, забросишвему шайбу в пустые ворота.

Задоров набрал 15-е (3+12) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 61 игру.

В матче с «пингвинами» за 24:19 (0:02 – в большинстве, 5:32 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».