Задоров сделал пас на победный гол «Питтсбургу» в меньшинстве. У защитника «Бостона» 3+12 в 61 игре
Никита Задоров сделал пас на победный гол в матче с «Питтсбургом» (3:2).
На 60-й минуте защитник «Бостона» ассистировал в меньшинстве Чарли Койлу, забросишвему шайбу в пустые ворота.
Задоров набрал 15-е (3+12) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 61 игру.
В матче с «пингвинами» за 24:19 (0:02 – в большинстве, 5:32 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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