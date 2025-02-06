Задоров сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У защитника 2+10 и «плюс 14» в 56 играх
Никита Задоров сделал голевую передачу в игре с «Рейнджерс» (2:3).
Защитник «Бостона» набрал 12-й (2+10) балл в текущем чемпионате НХЛ, прервав 9-матчевую серию без очков. Всего в сезоне он провел 56 игр с общей полезностью «плюс 14».
Сегодня за 20:17 (0:33 – в большинстве, 3:47 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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