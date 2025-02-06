Задоров сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У защитника 2+10 и «плюс 14» в 56 играх

Никита Задоров сделал голевую передачу в игре с «Рейнджерс» (2:3).

Защитник «Бостона » набрал 12-й (2+10) балл в текущем чемпионате НХЛ , прервав 9-матчевую серию без очков. Всего в сезоне он провел 56 игр с общей полезностью «плюс 14».

Сегодня за 20:17 (0:33 – в большинстве, 3:47 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».