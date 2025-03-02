«Вашингтон» проиграл 3 матча подряд впервые в сезоне. Команда Карбери идет на 2-м месте в НХЛ
«Вашингтон» проиграл 3 матча подряд впервые в сезоне.
Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Тампе» (1:3).
Автором единственной шайбы «Кэпиталс» стал Александр Овечкин.
Ранее клуб также уступил «Калгари» (1:3) и «Сент-Луису» (2:5).
На данный момент «Вашингтон» занимает 2-е место в таблице НХЛ, набрав 84 очка в 60 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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