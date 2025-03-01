Овечкин – 3-я звезда матча с «Тампой»: гол, 3 броска и 2 хита за 18:38
Александр Овечкин признан 3-й звездой матча против «Тампы».
Капитан «Вашингтона» забил гол в игре НХЛ с «Лайтнинг» (1:3).
Он провел на льду 18:38, нанес 3 броска в створ ворот, совершил 2 силовых приема, допустил 1 потерю, а также получил 2 минуты штрафа.
Россиянин был признан 3-й звездой матча. 1-й звездой стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский, 2-й – нападающий Гейдж Гонсалвеш.
В текущем сезоне в активе Александра Овечкина стало 48 (31+17) очков в 44 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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