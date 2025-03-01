Кучеров сделал передачу в матче с «Вашингтоном». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 87 очками в 56 играх
Никита Кучеров набрал 87-е очко в сезоне НХЛ.
Нападающий «Тампы» сделал передачу в матче с «Вашингтоном» (3:1).
На счету 31-летнего россиянина теперь 87 (27+60) очков в 56 играх сезона.
Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги. Выше идут форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 91 очко в 61 игре) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 88 в 59).
Сегодня Никита Кучеров провел на льду 20:55, совершил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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