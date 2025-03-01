Конюшков о 2:4 от ЦСКА: «Не хватило реализации. Неплохо отыгрались, дали надежду команде, но немного не дожали»

Богдан Конюшков высказался после поражения от ЦСКА (2:4).

– Много матчей с ЦСКА было в регулярке. Как можете оценить ваше выступление против армейцев?

– Наверное, негативно. Всегда тяжело проигрывать. В Москве [на игры] приходит много наших болельщиков, иногда ощущаешь себя как дома, чувствуется их поддержка, поэтому тяжело проигрывать. С ними интересные игры, но есть над чем работать.

– Чего не хватает «Торпедо», чтобы начать выигрывать?

– В этом матче не реализовали свои моменты во втором и третьем периоде. Неплохо отыгрались, дали надежду себе и команде, но немного не дожали.

Не получилось сравнять и уйти в овертайм. В этом матче не хватило реализации, – сказал защитник «Торпедо » Богдан Конюшков .