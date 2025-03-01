Ларионов о 2:4 от ЦСКА: «Спорное удаление повлияло на команду. Не буду развивать эту тему, все сказанное идет обратно в нашу сторону финансово»

Игорь Ларионов высказался после поражения от ЦСКА (2:4).

– Поздравляю соперника с непростой победой. Надеюсь, матч понравился зрителям, был полный зал. Это то, чем хорош наш хоккей.

Жаль, что уезжаем с пустыми руками, но мы вернемся.

– Момент с отмененной шайбой повлиял на команду?

– Нет, спорное удаление повлияло. Та же история была и в матче со «Спартаком», но не буду развивать эту тему, все сказанное идет обратно в нашу сторону финансово, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .