Ларионов о 2:4 от ЦСКА: «Спорное удаление повлияло на команду. Не буду развивать эту тему, все сказанное идет обратно в нашу сторону финансово»
Игорь Ларионов высказался после поражения от ЦСКА (2:4).
– Поздравляю соперника с непростой победой. Надеюсь, матч понравился зрителям, был полный зал. Это то, чем хорош наш хоккей.
Жаль, что уезжаем с пустыми руками, но мы вернемся.
– Момент с отмененной шайбой повлиял на команду?
– Нет, спорное удаление повлияло. Та же история была и в матче со «Спартаком», но не буду развивать эту тему, все сказанное идет обратно в нашу сторону финансово, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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