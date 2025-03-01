Ларионов про гол Гурьянова: «Он клюшкой отстранил Конюшкова, когда у него не было шайбы. Я считаю, это фол. Судьи в эмоциональной игре не смогли увидеть нарушения, к сожалению»
Игорь Ларионов высказался о работе судей в матче с ЦСКА (2:4).
– В концовке матча Конюшков проиграл забег Гурьянову, чем это можно объяснить: усталостью Богдана или позиционной ошибкой?
– Не думаю, что он проиграл. Такой же момент, как с нашим удалением, даже очевиднее. Гурьянов клюшкой отстранил Конюшкова, когда у него не было шайбы. Я считаю, что это фол.
Богдан много играет, получает большую нагрузку, но не сказал бы, что он проиграл позиционно. Соперник применил грамотный прием, к сожалению, судьи в эмоциональной игре не смогли увидеть нарушения. Но есть то, что есть, другого не имеем, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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