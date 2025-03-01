Ларионов про гол Гурьянова: «Он клюшкой отстранил Конюшкова, когда у него не было шайбы. Я считаю, это фол. Судьи в эмоциональной игре не смогли увидеть нарушения, к сожалению»

Игорь Ларионов высказался о работе судей в матче с ЦСКА (2:4).

– В концовке матча Конюшков проиграл забег Гурьянову, чем это можно объяснить: усталостью Богдана или позиционной ошибкой?

– Не думаю, что он проиграл. Такой же момент, как с нашим удалением, даже очевиднее. Гурьянов клюшкой отстранил Конюшкова, когда у него не было шайбы. Я считаю, что это фол.

Богдан много играет, получает большую нагрузку, но не сказал бы, что он проиграл позиционно. Соперник применил грамотный прием, к сожалению, судьи в эмоциональной игре не смогли увидеть нарушения. Но есть то, что есть, другого не имеем, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .