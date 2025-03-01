Воробьев о подготовке ЦСКА к плей-офф: «С июля начали разбирать игровые схемы, конечно, хочется быть лучше. Поправляем некоторые моменты»

Илья Воробьев высказался после победы над «Торпедо» (4:2).

– Хорошая, быстрая игра, высокий темп. В первом периоде пропустили, но отыгрались.

– Как оцените сдвиг ворот Никитой Нестеровым (в этом эпизоде был отменен гол «Торпедо» – прим. Спортс”)? Это полезное для команды действие?

– Полезное, но до этого можно было не доводить. Надо было раньше сыграть правильно, чтобы такого момента не случилось.

– Что повлияло на победу ЦСКА?

– Настрой у соперника был запредельный

– Можно сказать, что подготовка к плей-офф уже началась?

– С июля начали разбирать игровые схемы, конечно, хочется быть лучше. Поправляем некоторые моменты, смотрим видео, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.