О′Делл об «Ак Барсе»: «Никакого кризиса нет. Это хоккей, поражения случаются. Нам надо упростить игру, ловить больше шайб на себя»
Нападающий Эрик О′Делл высказался об игре «Ак Барса».
Клуб проиграл 6 из 8 последних матчей.
– Можно сказать, что у «Ак Барса» кризис?
– Никакого кризиса нет. Это хоккей, поражения случаются. Некоторое время назад у нас было пять побед подряд. Такое бывает, что случаются неудачи и отскоки играют не в нашу пользу.
Нам надо упростить игру, больше ловить шайб на себя, быть более дисциплинированными и не допускать ненужные потери.
Надеюсь, в ближайшее время удастся это сделать и мы подойдем к плей-офф готовыми, – сказал нападающий «Ак Барса» Эрик О′Делл.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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