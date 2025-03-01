О′Делл об «Ак Барсе»: «Никакого кризиса нет. Это хоккей, поражения случаются. Нам надо упростить игру, ловить больше шайб на себя»

Нападающий Эрик О′Делл высказался об игре «Ак Барса».

Клуб проиграл 6 из 8 последних матчей.

– Можно сказать, что у «Ак Барса» кризис?

– Никакого кризиса нет. Это хоккей, поражения случаются. Некоторое время назад у нас было пять побед подряд. Такое бывает, что случаются неудачи и отскоки играют не в нашу пользу.

Нам надо упростить игру, больше ловить шайб на себя, быть более дисциплинированными и не допускать ненужные потери.

Надеюсь, в ближайшее время удастся это сделать и мы подойдем к плей-офф готовыми, – сказал нападающий «Ак Барса » Эрик О′Делл.