Демченко, Шарипзянов, Артем Галимов – лучшие хоккеисты КХЛ в феврале. Короткий – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов в феврале.

Лучшим вратарем назван Василий Демченко («Динамо » Минск), одержавший шесть побед в девяти матчах с коэффициентом надежности 1,32. По его воротам было нанесено 227 бросков (25,2 в среднем за игру), из которых он отразил 94,71%. В матчах с московским «Динамо» (5:0) и «Спартаком» (3:0) Демченко сыграл на ноль.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард »), набравший 8 (4+4) очков в девяти матчах. Шарипзянов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 8». На его счету также победная шайба в матче с «Ладой» (2:1), семь силовых приемов, 23 блокированных броска, пять отборов шайбы и семь перехватов.

Лучшим нападающим стал Артем Галимов («Ак Барс »), набравший 10 (7+3) очков в 11 матчах, показатель полезности составил «плюс 3». На его счету победные шайбы в матчах с СКА (8:3), «Автомобилистом» (4:1), «Ладой» (2:1), четыре блокированных броска, один отбор шайбы и 12 перехватов.

Лучшим новичком признан нападающий Матвей Короткий (СКА), набравший 6 (4+2) очков в восьми матчах, показатель полезности составил «плюс 2». На его счету также победная шайба в матче с «Северсталью» (5:3), 10 силовых приемов, два блокированных броска, один отбор шайбы и два перехвата.