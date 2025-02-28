  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Коростелев о том, есть ли у «Трактора» задача выиграть Восток: «Да, это будет большой шаг. Мы 100% к этому стремимся»
3

Коростелев о том, есть ли у «Трактора» задача выиграть Восток: «Да, это будет большой шаг. Мы 100% к этому стремимся»

Никита Коростелев сообщил, что «Трактор» хочет выиграть Восточную конференцию.

Сегодня «Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс» (3:2). Клуб идет на 1-м месте в таблице Востока с 84 очками в 61 матче.

– Есть ли задача выиграть Восточную конференцию?

– Да, важно, это будет большой шаг. Мы 100% к этому стремимся. Выбираем ли соперника? Ни в коем случае.

– Мичков с 44 очками уже на первом месте в гонке новичков. Насколько это круто и следишь ли за успехами Матвея в НХЛ?

– Да, слежу, когда есть время. Он большой молодец, желаю ему только удачи! – сказал нападающий «Трактора» Никита Коростелев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoТрактор
logoАк Барс
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoКХЛ
logoНикита Коростелев
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о камбэке с «Ак Барсом»: «Были все причины опустить руки, но это не произошло. Мы показали боевой дух и то, как мы нацелены на победу»
428 февраля, 18:20
Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Заигрались, допустили ошибки. У соперника сильная атака, нам нужно было сыграть терпеливо»
428 февраля, 17:59
О′Делл о 2:3 от «Трактора»: «Ак Барс» повел 2:0, показывал неплохой хоккей, но потом мы немного уснули и упустили игру. Так действовать нельзя»
128 февраля, 17:28
Главные новости
«Флорида» выменяла Сета Джонса у «Чикаго», отдав вратаря Найта и выбор в 1-м раунде драфта. «Блэкхокс» удержат 2,5 млн из 9,5 млн кэпхита защитника
521 минуту назад
Воронков забил 20-й гол в сезоне в матче с «Детройтом». У него 39 очков в 51 игре
1сегодня, 02:30Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Тампе», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Филадельфия» в гостях у «Виннипега», «Коламбус» забил 5 голов «Детройту» на открытом воздухе
385сегодня, 02:18Live
Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Калгари». Победа – 25-я в 40 играх
сегодня, 01:17
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 23:00Спецпроект
Овечкин забил 884-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 10 шайб
166вчера, 20:07Видео
Василевский – 1-я звезда игры с «Вашингтоном». Он выиграл 8-й матч подряд, отбив 20 бросков из 21
10вчера, 21:59
«Вашингтон» проиграл 3 матча подряд впервые в сезоне. Команда Карбери идет на 2-м месте в НХЛ
3вчера, 21:52
Сорокин про гол в матче НХЛ: «Я знал, что сделаю это раньше Шестеркина»
8вчера, 21:42
Ротенберг показал, как забрасывает мяч в баскетбольное кольцо: «Самый результативный клуб КХЛ вышел в плей-офф Кубка Гагарина»
68вчера, 21:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Костин сделал передачу во 2-м матче подряд – с «Оттавой». До этого была серия без очков из 11 игр
33 минуты назад
Проворов сделал пас на победный гол «Детройту». У защитника «Коламбуса» 7+21 в 50 матчах
148 минут назад
Задоров сделал пас на победный гол «Питтсбургу» в меньшинстве. У защитника «Бостона» 3+12 в 61 игре
сегодня, 02:00
Романов набрал очки в 3-м матче подряд, сделав пас на победный гол «Нэшвиллу». У защитника «Айлендерс» 4+14 в 45 играх
сегодня, 01:30
Конюшков о 2:4 от ЦСКА: «Не хватило реализации. Неплохо отыгрались, дали надежду команде, но немного не дожали»
вчера, 19:59
О′Делл об «Ак Барсе»: «Никакого кризиса нет. Это хоккей, поражения случаются. Нам надо упростить игру, ловить больше шайб на себя»
1вчера, 19:39
Сушко о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Это будет огромное событие для российского спорта. Это человек, который может с двух бросков забить три гола»
5вчера, 18:59
Кудашов о том, что Подъяпольский пропустил 3 матча подряд: «И в 4-м тоже не появится. Всю серию будет играть Моторыгин. Дадим Владиславу отдохнуть»
2вчера, 18:55
Кравец о 3:6 от «Динамо»: «Нехватка мастерства приводит к ошибкам. Нужно помогать тем, чем умеешь. Умеешь бороться – борись, а не обыгрывай в центральной зоне и теряй шайбу»
вчера, 18:47
Кудашов о 6:3 с «Куньлунем»: «Соперник доставил много хлопот, особенно в начале матча. Слава Богу, вовремя проснулись и потом контролировали игру»
4вчера, 17:54