Коростелев о том, есть ли у «Трактора» задача выиграть Восток: «Да, это будет большой шаг. Мы 100% к этому стремимся»

Никита Коростелев сообщил, что «Трактор» хочет выиграть Восточную конференцию.

Сегодня «Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс » (3:2). Клуб идет на 1-м месте в таблице Востока с 84 очками в 61 матче.

– Есть ли задача выиграть Восточную конференцию?

– Да, важно, это будет большой шаг. Мы 100% к этому стремимся. Выбираем ли соперника? Ни в коем случае.

– Мичков с 44 очками уже на первом месте в гонке новичков. Насколько это круто и следишь ли за успехами Матвея в НХЛ?

– Да, слежу, когда есть время. Он большой молодец, желаю ему только удачи! – сказал нападающий «Трактора » Никита Коростелев .