Коростелев о том, есть ли у «Трактора» задача выиграть Восток: «Да, это будет большой шаг. Мы 100% к этому стремимся»
Никита Коростелев сообщил, что «Трактор» хочет выиграть Восточную конференцию.
Сегодня «Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс» (3:2). Клуб идет на 1-м месте в таблице Востока с 84 очками в 61 матче.
– Есть ли задача выиграть Восточную конференцию?
– Да, важно, это будет большой шаг. Мы 100% к этому стремимся. Выбираем ли соперника? Ни в коем случае.
– Мичков с 44 очками уже на первом месте в гонке новичков. Насколько это круто и следишь ли за успехами Матвея в НХЛ?
– Да, слежу, когда есть время. Он большой молодец, желаю ему только удачи! – сказал нападающий «Трактора» Никита Коростелев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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