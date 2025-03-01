Кадейкин о 3:2 с «Ак Барсом»: «Мы делали вещи, которые весь сезон приносят нам успех, отошли от красивой игры и забили хорошие голы»

Александр Кадейкин подвел итоги матча с «Ак Барсом» (3:2).

«Трактор» отыгрался с 0:2 и победил клуб из Казани. Кадейкин забил 20-й гол в сезоне, он не забрасывал шайбы с 17 января.

– Два таких нелогичных гола пропустили… Хотя как нелогичных: отдали шайбу, перестали обострять и начали искать поперечные передачи. После этого соперник сразу завладел шайбой, получил свои шансы и воспользовался этим.

А в целом мы неплохо играли, делали те вещи, которые весь сезон приносят нам успех, отошли от красивой игры и забили хорошие голы.

– Как удалось взломать плотную оборону «Ак Барса»?

– Все 60 минут невозможно играть плотно и безошибочно. Если соперник постоянно играет в обороне, то, понятно, где-то будут появляться дырки и шансы забить.

Главное – делать правильные вещи, не терять шайбу в средней зоне и оказывать давление на ворота. В принципе так оно и получилось.

– То, что у вас долго не получалось забить, не давило?

– Голы и передачи – это одна из составляющих игры. Когда не забиваешь, не очень приятно. Но не сказать, что я заморачивался. Гол забил, но ничего такого особенного не сделал: хорошо отыграли вбрасывание и хорошо ушли из обороны в атаку.

В начале сезона нам это тоже приносило успех. Сделали простые действия и забили. Я сосредотачивался на том, что делал на поле, а не на цифрах, – сказал нападающий «Трактора » Александр Кадейкин .