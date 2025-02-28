Кузьмин о том, что СКА не забивает 5 периодов подряд: «Возможно, не хватает легкости в последние доли секунды, чтобы нанести точный бросок, отдать передачу. У всех бывают такие периоды. Даже в НХЛ»
– Очевидна проблема с реализацией у СКА. Суммарно не забивали уже на протяжении пяти последних периодов. В чем проблема?
– Возможно, нам не хватает легкости в последние доли секунды, чтобы нанести точный бросок или отдать передачу в бок для того, чтобы твой партнер реализовал момент. Но у всех команд бывают такие периоды. Даже в НХЛ.
В этом ничего такого нет, просто нужно идти дальше и готовиться к следующей игре.
– Не кажется ли, что в некоторых моментах можно где-то и попроще сыграть, а не стремиться сделать красиво в ущерб реализации?
– Понятно, это приходит с опытом, но когда у тебя появляется несколько таких моментов, ты уже понимаешь, когда и как нужно поступить: где-то бросить, где-то ты увидишь синюю майку сбоку, где можно откатить шайбу на партнера для броска.
Да, моментов у каждого может быть один-два за игру максимум, поэтому нужно к ним относиться серьезно, – сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин.
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