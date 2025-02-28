Плющев о депрессии Кузнецова: «Может, негативная пресса на него подействовала. Женя – крепкий парень, он в состоянии выйти из любого депрессивного состояния»

Владимир Плющев отреагировал на информацию о депрессии Евгения Кузнецова.

Сегодня стало известно , что нападающий был внесен в список травмированных СКА.

Ранее сообщалось , что он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию.

«Знаете, наверное, руководителям команды виднее, что происходит с Евгением и что будет дальше. Мне сложно сказать, я не общаюсь с ребятами.

Я знаю Женю, он в общем-то достаточно позитивный человек и по поводу депрессии я ничего сказать не могу. Может быть, очень негативная пресса на него подействовала.

Наверное, сам не ожидал того, как к нему отнесутся здесь, дома. Еще раз говорю, Женя – крепкий парень, он в состоянии выйти из любого депрессивного состояния. Думаю, что ему помогут и партнеры, и руководители.

Честно скажу, не знаю, на каком уровне депрессии он находится и вообще находится ли он. Просто у него была достаточно серьезная травма и никто это отрицать не может. Но то, что он в состоянии решить все вопросы – я уверен.

Я его слишком хорошо знаю, не было ситуации, чтобы он впадал куда-то. У нас были контакты, которые позволяли нам решать большие задачи. Он всегда с положительной стороны откликался на мои просьбы, как тренера, и выполнял поставленные требования на площадке, поэтому я думаю, что будет положительный исход. Я надеюсь увидеть Женю в плей-офф», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона