Павел Дедунов подвел итоги матча СКА с «Динамо» (0:1).

– Обычно СКА демонстрирует высокую результативность. Почему сейчас не получилось?

– Если посмотреть на предыдущий матч, мы пропустили семь шайб. Наверное, где‑то осторожничали, больше играли в обороне, старались играть строго. Отсюда и результат. Невозможно выиграть, не забивая.

Работаем. Надо пройти это вместе. Много ребят, которые отсутствуют. Значит, надо где‑то больше брать ответственность на себя, страховать, помогать. Тогда все будет нормально.

– За счет чего удалось отстоять пятиминутное большинство?

– Мы же тоже не просто так здесь собрались. Все тренируются. Опять же, сейчас все в зал идем, поэтому есть запас прочности, отсюда и силы. Все понимали, что где‑то сейчас не очень все получается, надо выстоять.

Мы выстояли, но, к сожалению, пять на пять не удалось правильно сыграть, пропустили гол.

– Пропущенный гол – это потеря концентрации?

– В целом, наверное, каждый думал, что где‑то подстрахуют, понадеялся, может быть, на партнера и получилось так, что в общем‑то неправильно расположились. Бросок – гол.

– В этом сезоне СКА в пяти матчах из шести проиграл «Динамо». Можно ли назвать москвичей неудобными соперниками?

– Значит, на этом отрезке они делали что‑то лучше, забивали, а мы не реализовали свои моменты. Ничего страшного. Главное – выиграть последний матч всего сезона и Кубка [Гагарина ], поэтому будем идти к этому, – заявил нападающий СКА Павел Дедунов.