Дедунов о поражениях СКА от «Динамо»: «Ничего страшного. Главное – выиграть последний матч сезона и Кубка Гагарина, будем идти к этому»
– Обычно СКА демонстрирует высокую результативность. Почему сейчас не получилось?
– Если посмотреть на предыдущий матч, мы пропустили семь шайб. Наверное, где‑то осторожничали, больше играли в обороне, старались играть строго. Отсюда и результат. Невозможно выиграть, не забивая.
Работаем. Надо пройти это вместе. Много ребят, которые отсутствуют. Значит, надо где‑то больше брать ответственность на себя, страховать, помогать. Тогда все будет нормально.
– За счет чего удалось отстоять пятиминутное большинство?
– Мы же тоже не просто так здесь собрались. Все тренируются. Опять же, сейчас все в зал идем, поэтому есть запас прочности, отсюда и силы. Все понимали, что где‑то сейчас не очень все получается, надо выстоять.
Мы выстояли, но, к сожалению, пять на пять не удалось правильно сыграть, пропустили гол.
– Пропущенный гол – это потеря концентрации?
– В целом, наверное, каждый думал, что где‑то подстрахуют, понадеялся, может быть, на партнера и получилось так, что в общем‑то неправильно расположились. Бросок – гол.
– В этом сезоне СКА в пяти матчах из шести проиграл «Динамо». Можно ли назвать москвичей неудобными соперниками?
– Значит, на этом отрезке они делали что‑то лучше, забивали, а мы не реализовали свои моменты. Ничего страшного. Главное – выиграть последний матч всего сезона и Кубка [Гагарина], поэтому будем идти к этому, – заявил нападающий СКА Павел Дедунов.
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