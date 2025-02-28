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  • Райли Барбер: «Если Россия не поедет на Олимпиаду, это будет нечестно. Медаль нельзя будет назвать действительно золотой, если в турнире не играла одна из лучших сборных»
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Райли Барбер: «Если Россия не поедет на Олимпиаду, это будет нечестно. Медаль нельзя будет назвать действительно золотой, если в турнире не играла одна из лучших сборных»

Райли Барбер поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.

В турнире, организованном НХЛ, приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Россия не была приглашена на соревнования. В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).

– Какие впечатления у вас сложились от Турнира четырех наций?

– Это отличный турнир для хоккея, который помогает нашему виду спорта развиваться. Было много зрителей.

Но там не хватало российских игроков. Среди них столько известных мастеров, чего только стоят вратари – Василевский, Бобровский, Шестеркин. Россияне входят в топ игроков лиги, так что хотелось их увидеть.

Надеюсь, что турнир в следующий раз расширят. В любом случае интересно было смотреть эти матчи, теперь будем ждать Олимпиаду.

– Как вы воспримете возможный недопуск России до Олимпиады?

– Если Россия не поедет на Олимпиаду, это будет нечестно. Медаль нельзя будет назвать действительно золотой, если в турнире не играла одна из лучших сборных.

В России слишком много хороших игроков, чтобы ее отцеплять. Если эти ребята не смогут поехать на Олимпиаду, это будет очень печально. Они столько работали, чтобы туда попасть. Надеюсь, что все разрешится позитивно и в турнире примут участие все сильнейшие, – сказал нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoНефтехимик
logoРайли Барбер
logoолимпийский хоккейный турнир
logoАндрей Василевский
logoТурнир четырех наций
logoИгорь Шестеркин
logoСергей Бобровский
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