Роман Ротенберг: «Это неправильный тренер, у которого есть только план А, должно быть 10 планов. Мы выиграли два Кубка Первого канала за два года – это серьезный результат»

Роман Ротенберг поделился мыслями относительно тактической вариативности СКА.

СКА проиграл «Динамо» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Роман Борисович, из того, что я услышал, показалось, что это поражение для вас дороже, чем победа. Но стиль, в котором хочет играть СКА и в котором играет… Будете ли вы подстраиваться под соперника и отходить от своего стиля, как-то менять его, может быть? Или вам важно побеждать именно в том стиле, в котором вы хотите играть?

– Знаете, нет такого тренера, и это неправильный тренер, у которого есть только план А. У тренера должно быть 10 планов. Тактическая вариативность. И у нас есть тактическая вариативность.

Нам нужно победить как угодно. Но мы всегда играем, если вы посмотрите все наши матчи за три года – мы не просто так забили больше всех шайб в КХЛ за последние три года.

Мы всегда стремились больше всех забивать. Есть какие-то детали, которые мы меняем, да. Понятное дело, что я не могу публично объяснять эти детали, потому что это наши внутренние вопросы. Наши соперники тоже слушают эту пресс-конференцию. Возможно, мы можем это обсудить в конце сезона, подвести итоги.

Здесь знаете как. Если наши нападающие, в первую очередь нападающие, будут отрабатывать в оборону при атаках любого соперника сходу, как мы делали на Кубке Первого канала. Это показатель. И мы выиграли два Кубка Первого канала за два года. Стопроцентный результат. Всех победили. И что бы кто ни говорил, это очень серьезный результат.

Это очень тяжелая победа, потому что нет права на ошибку вообще. Никакого права на ошибку, как на Олимпиаде. И если наши нападающие будут отрабатывать в оборону, как они делали, у нас все получится.

А дальше тактическая вариативность – это уже работа тренерского штаба, конечно, нужны разные ходы.

Чтобы быть непредсказуемым в атаке, найти ключи к таким вот системным командам, организованным командам, которую мы видели, нам нужно еще найти пару вариантов, как больше забивать.

Мы их обязательно найдем. И, возможно, вы эти ходы, домашние заготовки увидите уже в следующей игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .