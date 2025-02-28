В России покажут китайский мультсериал о хоккее, созданный к ОИ-2022, в Китае – «Умку» в рамках сотрудничества «Союзмультфильма» и China Media Group

В России покажут китайский мультсериал о хоккее.

Киностудия «Союзмультфильм» и China Media Group договорились о сотрудничестве в анимации. Первым шагом станут показы мультсериала «Умка» на детском телеканале Китая CCTV-14.

В то же время в эфире телеканала «Союзмультфильма» «Мультиландия» в 2025 году появится сериал Ice Hockey Together от CCTV Animation Group, созданный к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортивный молодежный мультсериал Ice Hockey Together рассказывает о 12-летнем мальчике, который благодаря тренировкам в хоккейном клубе превращается из нетерпеливого, неуверенного в себе и ничего не смыслящего в игре ребенка в смелого и целеустремленного игрока. Сообщается, что история посвящена преодолению трудностей и силе дружбы.

«Умка» – аутентичный российский мультсериал, раскрывающий традиции и культуру народов Крайнего Севера. Мы очень рады, что именно этот добрый сериал с очень красивым визуальным миром представит «Союзмультфильм» на главном детском телеканале Китая.

Одновременно с этим мы с удовольствием познакомим российских зрителей с китайской анимацией, которая в последние годы переживает взлет и раскрывает богатство культурных традиций страны», – сказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.