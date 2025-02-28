Гру о камбэке с «Ак Барсом»: «Были все причины опустить руки, но это не произошло. Мы показали боевой дух и то, как мы нацелены на победу»
«Трактор» отыгрался с 0:2 и победил клуб из Казани.
«Очень хороший, боевитый был хоккей. Мне понравилась нацеленность на победу нашей команды. Мы создали много хорошего в первом периоде, и вратари обеих команд сыграли очень уверенно.
Во втором периоде последовал гол после неудачного рикошета, а во второй шайбе «Ак Барс» очень хорошо закрыл нашего вратаря.
Мы не могли забросить этому сопернику четыре с половиной периода, потому что в Казани проиграли 0:4. В этой игре были все причины опустить руки, но это не произошло. Наоборот, мы продолжали играть, показали свой боевой дух и то, как мы нацелены на победу. В итоге все сложилось.
Почему не играл Логан Дэй? У него небольшое повреждение, которое он получил на тренировке. Я бы не рассчитывал его увидеть в игре в воскресенье, но к следующим выходным он вернется в состав», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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