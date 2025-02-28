О′Делл о 2:3 от «Трактора»: «Ак Барс» повел 2:0, показывал неплохой хоккей, но потом мы немного уснули и упустили игру. Так действовать нельзя»

Эрик О′Делл высказался после матча против «Трактора» (2:3).

Клуб из Челябинска отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс».

– Как вам матч?

– Сложный матч, смогли повести в две шайбы, но допустили несколько ошибок, а соперник их реализовал. Тяжелое поражение для нас, но мы должны вернуться сильнее.

– «Трактор» сейчас лидирует на Востоке, как вам соперник?

– Они были хороши, но у нас тоже отличная команда. Мы повели 2:0, показывали неплохой хоккей, но потом немного уснули и упустили игру, так действовать нельзя.

– Что случилось с «Ак Барсом» после паузы на Матч звезд КХЛ?

– Мы все так же показываем хороший хоккей, но пропускаем на контратаках, много удаляемся. Надо поработать над недочетами и двигаться дальше.

– Вы довольны своей игрой?

– Думаю, что неплохо получается, я стараюсь много работать. Конечно, не набираю тех очков, что хотел бы, но пытаюсь быть полезным на вбрасываниях и помогать команде, – сказал нападающий «Ак Барса» Эрик О ′Делл.

«Ак Барс» проиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке