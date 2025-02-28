О′Делл о 2:3 от «Трактора»: «Ак Барс» повел 2:0, показывал неплохой хоккей, но потом мы немного уснули и упустили игру. Так действовать нельзя»
Клуб из Челябинска отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс».
– Как вам матч?
– Сложный матч, смогли повести в две шайбы, но допустили несколько ошибок, а соперник их реализовал. Тяжелое поражение для нас, но мы должны вернуться сильнее.
– «Трактор» сейчас лидирует на Востоке, как вам соперник?
– Они были хороши, но у нас тоже отличная команда. Мы повели 2:0, показывали неплохой хоккей, но потом немного уснули и упустили игру, так действовать нельзя.
– Что случилось с «Ак Барсом» после паузы на Матч звезд КХЛ?
– Мы все так же показываем хороший хоккей, но пропускаем на контратаках, много удаляемся. Надо поработать над недочетами и двигаться дальше.
– Вы довольны своей игрой?
– Думаю, что неплохо получается, я стараюсь много работать. Конечно, не набираю тех очков, что хотел бы, но пытаюсь быть полезным на вбрасываниях и помогать команде, – сказал нападающий «Ак Барса» Эрик О′Делл.
«Ак Барс» проиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий