Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Заигрались, допустили ошибки. У соперника сильная атака, нам нужно было сыграть терпеливо»
Клуб из Челябинска отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс».
– Мы пошли на значительные изменения в составе троек – в последних матчах мало забивали. Решили пойти в ущерб сыгранности, и первый период ушел на притирку.
Во втором периоде были хорошие отрезки, но нам этого не хватило для победы. Наших болельщиков хочу поблагодарить за поддержку.
– «Ак Барс» – единственная команда, которой «Трактор» не мог забить в этом сезоне. И в этом матче 40 минут это не удавалось. Сказывается, что вы хорошо знаете эту команду?
– Мы готовились перед игрой, как и весь сезон. Акцентировали внимание на том, что у «Трактора» одна из лучших атак в лиге. Но при правильных действиях моментов у наших ворот было не много. Но заигрались, допустили ошибки, чем воспользовался соперник.
– Несколько раз в матче ваш вратарь едва не травмировался. С ним все в порядке?
– Раз матч доиграл, значит, в порядке. Доктора занимаются, посмотрим еще раз после матча, все ли в порядке.
– Местами ваша команда выглядело медленной. Как это исправить к плей-офф?
– Не соглашусь, что мы были медленными. Повторюсь – у соперника сильная атака, и нам нужно было сыграть правильно, терпеливо. В атаке мы создавали моменты.
У нас идет рабочий процесс, мы каждый матч рассматриваем как подготовку к важнейшим играм сезона. Все через работу, игровой опыт.
– После второй шайбы вы взяли тренерский запрос на офсайд, но шайбу не отменили. Почему брали челлендж?
– Нам дали сигнал, что был офсайд. Комментировать нечего, всегда полагаемся на решения арбитров, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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