Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Заигрались, допустили ошибки. У соперника сильная атака, нам нужно было сыграть терпеливо»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против «Трактора» (2:3).

Клуб из Челябинска отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс».

– Мы пошли на значительные изменения в составе троек – в последних матчах мало забивали. Решили пойти в ущерб сыгранности, и первый период ушел на притирку.

Во втором периоде были хорошие отрезки, но нам этого не хватило для победы. Наших болельщиков хочу поблагодарить за поддержку.

– «Ак Барс» – единственная команда, которой «Трактор» не мог забить в этом сезоне. И в этом матче 40 минут это не удавалось. Сказывается, что вы хорошо знаете эту команду?

– Мы готовились перед игрой, как и весь сезон. Акцентировали внимание на том, что у «Трактора» одна из лучших атак в лиге. Но при правильных действиях моментов у наших ворот было не много. Но заигрались, допустили ошибки, чем воспользовался соперник.

– Несколько раз в матче ваш вратарь едва не травмировался. С ним все в порядке?

– Раз матч доиграл, значит, в порядке. Доктора занимаются, посмотрим еще раз после матча, все ли в порядке.

– Местами ваша команда выглядело медленной. Как это исправить к плей-офф?

– Не соглашусь, что мы были медленными. Повторюсь – у соперника сильная атака, и нам нужно было сыграть правильно, терпеливо. В атаке мы создавали моменты.

У нас идет рабочий процесс, мы каждый матч рассматриваем как подготовку к важнейшим играм сезона. Все через работу, игровой опыт.

– После второй шайбы вы взяли тренерский запрос на офсайд, но шайбу не отменили. Почему брали челлендж?

– Нам дали сигнал, что был офсайд. Комментировать нечего, всегда полагаемся на решения арбитров, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин.