Ротенберг о том, что Демидов не играл с «Динамо»: «На него много свалилось после Матча звезд, пацан молодой, это непросто. Капризов в сборной работал над собой и стал одним из лучших в мире»

Роман Ротенберг объяснил, почему Иван Демидов не сыграл в матче против «Динамо».

СКА потерпел поражение со счетом 0:1 на своей арене в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард Иван Демидов весь матч провел на скамейке запасных. 19-летний нападающий является лучшим бомбардиром СКА в текущем сезоне, на его счету 47 (19+28) очков в 58 играх

– Лучший бомбардир СКА Иван Демидов не появился ни на минуту. Соперник – не для молодых игроков?

– Вы знаете, что молодые у нас всегда играют. Матвей Короткий здорово сыграл. Я понимаю ваш вопрос. Честно могу сказать, что Демидов после Матча звезд где‑то физически…

Наверное, слишком много свалилось на него. Молодой пацан, эмоционально это не так просто, даже для взрослых игроков.

Могу привести пример молодого Кирилла Капризова , я с ним работал в сборной, знаю его с 15 лет: как он работал над собой, как он стремился побеждать и как стал одним из лучших в мире на сегодняшний день.

Он просто всегда работал на команду, отрабатывал в обороне, никогда проигрывал ни одного стыка, ловил шайбы на себя и при этом забивал.

Будем к этому стремиться. В следующей игре Демидов будет играть. Он сейчас отдохнул, набрался сил. Не так просто держать высокий уровень. Его по‑мужски стали хорошо бить на льду. Очень жестко играют против Ивана.

Я уверен, что он может сыграть так, как в свое время в 19 лет играл Кирилл Капризов, и стать одним из лучших игроков в мире, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.